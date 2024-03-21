У Дніпрі анонсували кінець опалювального сезону: з’явився документ

КП “Теплоенерго” та іншим постачальникам дозволили завершити опалювальний сезон, як тільки середньодобова температура сягне +8 градусів. Це може статися вже цього тижня.
На сайті міськради 21 березня з’явився проєкт розпорядження про закінчення опалювального сезону 2023-2024 у Дніпрі. Точну дату поки що не зазначали, але підготовку до вимкнення тепла вже починають.
Дозволити Комунальному підприємству “Теплоенерго” Дніпровської міської ради та іншим організаціям, що експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні та теплові мережі у Дніпрі, закінчити опалювальний сезон 2023-2024 року у разі підвищення середньодобової температури повітря до +8 градусів упродовж трьох діб, — йдеться у повідомленні.
Підпису міського голови на документі, який опублікували, наразі немає, тож можливі зміни.
Якщо за вікном і далі буде тепло, то невдовзі опалення вимкнуть.
Нагадаємо, цього року в Україні опалювальний сезон планують завершити не в середині квітня, а наприкінці березня. Усе через теплу погоду. Точні дати, коли людям відключать тепло, обирають місцеві ради. До прикладу, у Кам’янському батареї холодними стануть вже 31 березня.
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