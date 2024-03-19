В Україні опалювальний сезон планують завершити достроково: як буде у Дніпрі

Цього року в Україні опалювальний сезон планують завершити не в середині квітня, а наприкінці березня. Усе через теплу погоду.

Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.

Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня, – сказав він.

За словами Чернишова, Україна спокійно пережила зиму.

Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку росії, і підготувалися. Наша енергосистема є дуже надійною. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня, – додав він.

Зазначимо, рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря – має бути 8 градусів тепла протягом трьох днів з урахуванням прогнозу. У Дніпрі поки що не анонсували завершення опалювального сезону. А от у Кам’янському вже визначилися, коли хочуть відключити опалення у 2024 році. Деталі – ТУТ!

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