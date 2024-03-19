“Катаємося з ведмедиками”: у Дніпрі з’явився “мімішний” автобус

У Дніпрі з'явився "мімімішний" автобус.

На маршруті №157, який прямує через проспект Івана Мазепи до житлового масиву Сокіл-2, курсує автобус, котрий перевозить іграшкових ведмедиків. На це звернула увагу жителька Дніпра Тетяна.

З ведмедиками катаємось у 157 автобусі по проспекту Мазепи, – пише жінка у місцевій Facebook-спільноті.

Десяток плюшевих іграшок оселилися на вході до салону.

Містяни припустили, що це “музей загублених іграшок”, які залишилися після пасажирів автобуса, але у коментарях запевнили, що усі ведмедики та інші плюшеві тварини належать водієві.

Дніпрянам настільки сподобалася ініціатива водія, що вони обіцяють принести іграшку, аби поповнити колекцію.

Зауважимо, не весь громадський транспорт викликає такі позитивні емоції. Раніше жителька Дніпра поскаржилася на маршрутку №32, де на думку пасажирки “перевозять худобу, а не людей”.

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