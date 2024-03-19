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“Катаємося з ведмедиками”: у Дніпрі з’явився “мімішний” автобус

Сьогодні 11:33
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У Дніпрі з'явився "мімімішний" автобус.

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На маршруті №157, який прямує через проспект Івана Мазепи до житлового масиву Сокіл-2, курсує автобус, котрий перевозить іграшкових ведмедиків. На це звернула увагу жителька Дніпра Тетяна. 

З ведмедиками катаємось у 157 автобусі по проспекту Мазепи, – пише жінка у місцевій Facebook-спільноті. 

Десяток плюшевих іграшок оселилися на вході до салону.

Містяни припустили, що це “музей загублених іграшок”, які залишилися після пасажирів автобуса, але у коментарях запевнили, що усі ведмедики та інші плюшеві тварини належать водієві. 

Дніпрянам настільки сподобалася ініціатива водія, що вони обіцяють принести іграшку, аби поповнити колекцію. 

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Зауважимо, не весь громадський транспорт викликає такі позитивні емоції. Раніше жителька Дніпра поскаржилася на маршрутку №32, де на думку пасажирки “перевозять худобу, а не людей”. 

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