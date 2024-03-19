Спортсменка з Дніпра виборола “бронзу” на Кубку Європи з дзюдо

Вітаємо!

16 й 17 березня столиця Латвії Рига приймала в себе найкращих дзюдоїстів та дзюдоїсток континенту – тут проходив Кубок Європи з дзюдо. У ньому взяли участь 316 спортсменів з 26 країн.

У другий змагальний день в складі національної збірної України дніпрянка Руслана Булавіна виборола бронзову нагороду у вазі +78 кг.

Про це повідомляє Федерації дзюдо Дніпропетровщини.

Дівчина провела на латвійських татамі 4 поєдинки, в трьох отримала перемоги. У вирішальній сутичці за бронзу Руслана за “шидо” була сильнішою за німкеню Меліну Вейн. Це перша міжнародна нагорода дзюдоїстки в нинішньому сезоні, – йдеться у повідомленні.

Вітаємо Руслану та її тренерів!

Також зазначається, що загалом на Riga Open Cup Україна була однією з найкращих команд. За два дні “синьо-жовті” вибороли 11 медалей: 1 золото, 2 срібла й 8 бронз, та посіли четверте місце в медальному заліку.

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