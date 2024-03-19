На Дніпропетровщині у водоймищі виявили тіло чоловіка: коментар ДСНС

Тіло знаходилося на відстані 1 метра від берега.

18 березня о 22:28 на лінію «101» повідомили про те, що у водоймищі поблизу селища Мар’є-Дмитрівка Криворізького району виявлено тіло людини.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що тіло чоловіка знаходиться на відстані 1 метра від берега.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Співробітники ДСНС доправили загиблого до берега та передали його працівникам поліції.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: