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  • Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

Сьогодні 21:19
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Київ-Дніпро один із найпопулярніших маршрутів в Україні.

Новости Днепра про Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

Укрзалізниця оприлюднила список найбільш популярних поїздів в країні.
 

Тільки з початку 2024 року послугами УЗ скористалися 8,43 млн пасажирів. Це на 2 млн більше ніж у 2023, коли за аналогічний термін перевезли 6,78 млн людей. 

Найпопулярніші маршрути, де було найбільше пасажирів:

  • Києвом та Львовом (412 тисяч)
  • Києвом та Дніпром (255 тисяч)
  • Києвом та Харковом (237 тисяч)

Також зазначається, що 93% поїздів “Укрзалізниці” у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.

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Новости Днепра про Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку рокуУкраїнська Новости Днепра про Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку рокуРусский

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