Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

Тільки з початку 2024 року послугами УЗ скористалися 8,43 млн пасажирів. Це на 2 млн більше ніж у 2023, коли за аналогічний термін перевезли 6,78 млн людей.
Найпопулярніші маршрути, де було найбільше пасажирів:
Також зазначається, що 93% поїздів “Укрзалізниці” у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.
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