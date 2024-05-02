Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

Київ-Дніпро один із найпопулярніших маршрутів в Україні.

Укрзалізниця оприлюднила список найбільш популярних поїздів в країні.

Тільки з початку 2024 року послугами УЗ скористалися 8,43 млн пасажирів. Це на 2 млн більше ніж у 2023, коли за аналогічний термін перевезли 6,78 млн людей.

Найпопулярніші маршрути, де було найбільше пасажирів:

Києвом та Львовом (412 тисяч)

Києвом та Дніпром (255 тисяч)

Києвом та Харковом (237 тисяч)

Також зазначається, що 93% поїздів “Укрзалізниці” у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.