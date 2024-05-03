У Дніпрі під час руху загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС

Площа займання склала 3 кв. м.

2 травня о 21:30 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Антонівська Шевченківського району горить автомобіль.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що під час руху загорівся легковий автомобіль «ЗАЗ 1102» на площі 3 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 21:56 вогонь ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі горів ліс.

Читайте також:

Українська

Автор: