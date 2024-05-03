Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі під час руху загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС

Сьогодні 07:00
просмотров

Площа займання склала 3 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі під час руху загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС

2 травня о 21:30 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Антонівська Шевченківського району горить автомобіль.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що під час руху загорівся легковий автомобіль «ЗАЗ 1102» на площі 3 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 21:56 вогонь ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі горів ліс.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час руху загорівся автомобіль: подробиці від ДСНСУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі напередодні Великодня несподівано різко знизилися ціни на яйця
    Новини Дніпра
    Вчора 22:02
    У Дніпрі напередодні Великодня несподівано різко знизилися ціни на яйця

    У Дніпрі перед Великоднем знизилися ціни на яйця.

    Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року
    Новини Дніпра
    Вчора 21:19
    Потяг з Дніпра до Києва один із трьох найпопулярніших маршрутів в Україні з початку року

    Київ-Дніпро один із найпопулярніших маршрутів в Україні.

    У Дніпровському районі горів ліс
    Новини Дніпра
    Вчора 20:41
    У Дніпровському районі горів ліс

    У Дніпровському районі сталося займання підстилки хвойного лісу.

    На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:05
    На Дніпропетровщині двоє друзів вкрали авто, яке їм дали на ремонт і перекинулися на ньому у полі

    Двоє чоловіків викрали авто, яке їм залишили на ремонт.

    Наверх