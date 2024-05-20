Вийшов з авто з пляшкою горілки: у Дніпрі п’яний водій протаранив чужий гараж

Цими вихідними до патрульних звернулися жителі Дніпра, які поскаржилися на п’яного водія. Зі слів очевидців правоохоронці дізналися, що на вулиці Юрія Савченка власник автомобіля Chevrolet напідпитку керував авто, в’їхав в гараж, а потім вийшов із транспортного засобу із пляшкою алкоголю.
Приїхавши за вказаною адресою, патрульні побачили чоловіка, який був п’яним. Водій погодився пройти перевірку на Драгері. Прилад показав, що в крові кермувальника може бути 2,44 проміле алкоголь – це вказує на важке алкогольне сп’яніння.
На водія, який сів за кермо автівки п’яним, склали протоколи за статтями:
Водія відсторонили від керування авто.
Нагадаємо, вранці на Дніпропетровщині спалахнув гараж
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