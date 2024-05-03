В Днепре во время движения загорелся автомобиль: подробности от ГСЧС

Площадь возгорания составила 3 кв. м.

2 мая в 21:30 на линию «101» сообщили о том, что на улице Антоновская Шевченковского района горит автомобиль.

Спасатели прибыли на место и установили, что во время движения загорелся легковой автомобиль «ЗАЗ 1102» на площади 3 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В 21:56 огонь ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе горел лес.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: