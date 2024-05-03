В Днепре во время движения загорелся автомобиль: подробности от ГСЧС

2 мая в 21:30 на линию «101» сообщили о том, что на улице Антоновская Шевченковского района горит автомобиль.
Спасатели прибыли на место и установили, что во время движения загорелся легковой автомобиль «ЗАЗ 1102» на площади 3 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В 21:56 огонь ликвидировали. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе горел лес.
Читайте также:
Автор:
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой.…
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о…
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем в году. В пятницу Иисус был распрят на Голгофе.
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о подозрении.
Один из неизменных символов Днепра – зеленая аллея по всему проспекту Яворницкого. Задуманная вместе с проспектом в 1790-х годах она практически не изменилась с того времени. Несколько частей аллеи были ликвидированы в процессе строительства города в середине прошлого века. Длина…
На одном из жилых массивов Днепра заметили женщину, которая сбрасывала строительный мусор с балкона на 8-м этаже.
Садоводов предупредили о появлении вредителя, который может испортить будущий урожай.
Жительницу Днепропетровщины обвиняют в психологическом насилии над сожителем.
Пицца стала популярной благодаря простоте приготовления и сытости. А ее вкус так нравится детям. Поэтому, если вы хотите побаловать своего ребенка, то доставка пиццы станет идеальным выбором, ведь не придется тратить много времени на кухне.
Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!