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У Дніпровському районі горів ліс

Сьогодні 20:41
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У Дніпровському районі сталося займання підстилки хвойного лісу.

Новости Днепра про У Дніпровському районі горів ліс

Як повідомили в ДСНС, зранку 2 травня рятувальникам повідомили про загоряння лісу поблизу села Плавещина Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Приїхавши на місце інциденту, співробітники ДСНС встановили, що в кварталі урочища “Нижні плавні” Шульгівського лісництва, горить підстилка хвойного лісу на площі 0,6 га.

О 12:38 полум’я повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про надзвичайну пожежну небезпеку на території Дніпра та області з 1 по 3 травня. З 4 травня стане трохи прохолодніше, тож загроза виникнення природних пожеж теж знизиться. 

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Новости Днепра про У Дніпровському районі горів лісУкраїнська

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