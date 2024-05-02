У Дніпровському районі горів ліс

У Дніпровському районі сталося займання підстилки хвойного лісу.

Як повідомили в ДСНС, зранку 2 травня рятувальникам повідомили про загоряння лісу поблизу села Плавещина Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Приїхавши на місце інциденту, співробітники ДСНС встановили, що в кварталі урочища “Нижні плавні” Шульгівського лісництва, горить підстилка хвойного лісу на площі 0,6 га.

О 12:38 полум’я повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про надзвичайну пожежну небезпеку на території Дніпра та області з 1 по 3 травня. З 4 травня стане трохи прохолодніше, тож загроза виникнення природних пожеж теж знизиться.

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