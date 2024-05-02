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  • Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

Сьогодні 08:38
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1 травня президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Сергійовича Нєвєдрова начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

Про це йдеться в указі президента.

Зазначимо, обласна СБУ була без очільника з 7 лютого 2023 року, коли Зеленський зняв з цієї посади Сергія Лисака, він тоді очолив Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Новости Днепра про Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

Що відомо про нового керівника СБУ регіону

З 16 січня 2021 року до 1 травня 2024 року Дмитро Нєвєдров очолював Управління СБУ у Миколаївській області (виконував обов’язки – з листопада 2020 року). Ще раніше Нєвєдров був начальником транспортного управління у складі головного Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Нєвєдров 2020 року захистив наукову дисертацію. 24 серпня 2022 року Зеленський присвоїв тоді ще полковнику Дмитру Нєвєдрову звання бригадного генерала.

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