Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

1 травня президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Сергійовича Нєвєдрова начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в указі президента.

Зазначимо, обласна СБУ була без очільника з 7 лютого 2023 року, коли Зеленський зняв з цієї посади Сергія Лисака, він тоді очолив Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про нового керівника СБУ регіону

З 16 січня 2021 року до 1 травня 2024 року Дмитро Нєвєдров очолював Управління СБУ у Миколаївській області (виконував обов’язки – з листопада 2020 року). Ще раніше Нєвєдров був начальником транспортного управління у складі головного Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Нєвєдров 2020 року захистив наукову дисертацію. 24 серпня 2022 року Зеленський присвоїв тоді ще полковнику Дмитру Нєвєдрову звання бригадного генерала.

Читайте також:

Українська

Автор: