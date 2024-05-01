У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

У Дніпрі розкрили таємницю одного із старовинних будинків в центрі міста.

На вулиці Короленко залишилося лише декілька будинків, яким понад 100 років. Одна зі споруд з оригінальними вікнами та залишками ліпнини на фасаді привернула увагу відомої дослідниці історії міста Олени Присягіної. Про нього вона розповіла у Facebook-спільноті “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

Нині в будинку розташоване “Антикафе”. Всередині закладу Олена побачила розкішний декор – ручну ліпнину на стінах та стелі.

Основна тематика – музичні інструменти! І перша думка, що власники цього будинку були музикантами. Але коли почала шукати про них інформацію, зрозуміла, що помилилася, хоч і здогад моя була в чомусь близька, – пише Олена.

Виявилося, що ця будівля – один із самих маленьких дохідних будинків Катеринослава. Він належав братам Йосифу та Лейзеру Бакк, які були власниками музичного магазину. Саме тому стіни та стелю прикрашала ліпнина з фігурками музичних інструментів.

Олені вдалося трохи більше дізнатися про музичний магазинчик.

Крім багатого вибору різноманітних інструментів при магазині була майстерня, де працювали фахівці, спроможні правильно їх налаштувати.

Будинок спорудили у 1890-х у стилі класичної еклектики. На жаль, більшість декору втрачено. Залишилася деяка ліпнина та ажурна кована решітка в арці.

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