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  • У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

Сьогодні 20:46
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У Дніпрі розкрили таємницю одного із старовинних будинків в центрі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

На вулиці Короленко залишилося лише декілька будинків, яким понад 100 років. Одна зі споруд з оригінальними вікнами та залишками ліпнини на фасаді привернула увагу відомої дослідниці історії міста Олени Присягіної. Про нього вона розповіла у Facebook-спільноті “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

Нині в будинку розташоване “Антикафе”. Всередині закладу Олена побачила розкішний декор – ручну ліпнину на стінах та стелі. 

Основна тематика – музичні інструменти! І перша думка, що власники цього будинку були музикантами. Але коли почала шукати про них інформацію, зрозуміла, що помилилася, хоч і здогад моя була в чомусь близька, – пише Олена.

Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

Виявилося, що ця будівля – один із самих маленьких дохідних будинків Катеринослава. Він належав братам Йосифу та Лейзеру Бакк, які були власниками музичного магазину. Саме тому стіни та стелю прикрашала ліпнина з фігурками музичних інструментів. 

Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

Олені вдалося трохи більше дізнатися про музичний магазинчик. 

Крім багатого вибору різноманітних інструментів при магазині була майстерня, де працювали фахівці, спроможні правильно їх налаштувати.

Будинок спорудили у 1890-х у стилі класичної еклектики. На жаль, більшість декору втрачено. Залишилася деяка ліпнина та ажурна кована решітка в арці.

Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декору

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Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декоруУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розкрили таємницю старовинного будинку завдяки розкішному декоруРусский

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