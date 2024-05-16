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Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Сьогодні 10:38
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У супермаркетах та на ринках Дніпра вже розпочався сезон молодих овочів.

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Так, нещодавно ми писали, що у Дніпрі вже продають молоду картоплю. Ціни дивіться ТУТ.

Можна вже купити і молоді кабачки.

У деяких супермаркетах ціни ще кусаються. Так, в “АТБ” за кілограма просять 85,95 грн.

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

У “Сільпо” та “Варусі” ціни набагато нижчі – 65 грн та 45,90 грн за кг відповідно.

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

На ринках ціни більш-менш демократичні – 30 та 60 грн за кілограм.

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Продають у Дніпрі і редиску. Ціни коливаються від 20 до 50 грн за кілограм – усе залежить від її якості.

Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися ціни у Дніпрі за останній місяць.

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Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачкиУкраїнська Новости Днепра про Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачкиРусский

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