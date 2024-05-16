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Як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”

Сьогодні 09:13
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Завдяки програмі реімбурсації “Доступні ліки” українці можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. 

Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”

Нині у програму входять ліки за такими напрямами: серцево-судинні захворювання; нецукровий діабет, діабет I і ІІ типу; хронічні обструктивні захворювання легень; знеболювальні для паліативних пацієнтів; розлади психіки та поведінки, епілепсія; нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати тощо. 

У Національній службі здоров’я України розповіли, як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”.

Зазначається, що аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально: вони мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”, а ті, де можна отримати інсулін, наліпку “+Інсуліни”.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ також можна:

  1. зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір та відпускає ліки за необхідним напрямом;
  2. через дашборд на сайті НСЗУ. У меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та контактами;
  3. через чат-бот “Спитай Гриця”. Виконуйте вказівки чат-бота і він вкаже, де найближча аптека. 

Важливо: щоб отримати ліки за програмою реімбурсації необхідно мати електронний рецепт!

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть отримати “Доступні ліки” для рідних в аптеці: інструкція від НСЗУ.

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Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”Українська

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