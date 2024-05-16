Нині у програму входять ліки за такими напрямами: серцево-судинні захворювання; нецукровий діабет, діабет I і ІІ типу; хронічні обструктивні захворювання легень; знеболювальні для паліативних пацієнтів; розлади психіки та поведінки, епілепсія; нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати тощо.
У Національній службі здоров’я України розповіли, як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”.
Зазначається, що аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально: вони мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”, а ті, де можна отримати інсулін, наліпку “+Інсуліни”.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ також можна:
Важливо: щоб отримати ліки за програмою реімбурсації необхідно мати електронний рецепт!
Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть отримати “Доступні ліки” для рідних в аптеці: інструкція від НСЗУ.
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Александра Лучка
Автор:
Раніше цей функціонал був доступний лише у сервісних центрах МВС.
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