Як змінилися ціни у Дніпрі за останній місяць

Загалом у квітні ціни, в порівнянні з березнем, зросли на 0,2%. З початку року – на 1,4%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики Дніпропетровської області.
Так, найбільше подорожчали маргарин, хліб, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, рис, макаронні вироби — на 3,2–0,3%. Алкоголь та тютюнові вироби також виросли в ціні на 1,0%.
А ось ціни на безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Крім цього, значно подешевшали яйця, у межах 4,1–0,5% – цукор, сало, продукти переробки зернових, птиця, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру, овочі. Одяг і взуття теж можна купити дешевше на 0,7%, а предмети домашнього вжитку і побутову техніку — на 0,4%.
Підвищення цін спостерігається у різних сферах, що надають послуги: охорона здоров’я — 1,3%: фармацевтична продукція – 1,9%, амбулаторні послуги – 0,6%, послуги лікарень – 0,1%; транспорт — 2,1%; ресторани та готелі, відпочинок та культура — 0,4–0,2%.
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