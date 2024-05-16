Мешканців Дніпра та області знову попередили про надзвичайну небезпеку: до 20 травня

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології знову попередили про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 16-20 травня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Будь ласка, у ці дні будьте обережні з вогнем!

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі та область буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 13-18°С, по місту Дніпро вдень 15-17°С.

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