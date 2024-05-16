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  • У Дніпрі ЦНАП, розташований в ТРЦ «NEO PLAZA», розширив перелік послуг: деталі

У Дніпрі ЦНАП, розташований в ТРЦ «NEO PLAZA», розширив перелік послуг: деталі

Сьогодні 08:27
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Раніше цей функціонал був доступний лише у сервісних центрах МВС.

Новости Днепра про У Дніпрі ЦНАП, розташований в ТРЦ «NEO PLAZA», розширив перелік послуг: деталі

У Дніпрі ЦНАП «Правобережний», який розташований в ТРЦ «NEO PLAZA» (вул. М. Кюрі, 5), розширив перелік послуг. Відтепер тут можна зареєструвати, перереєструвати транспортні засоби, а також обміняти водійські посвідчення та отримати їхні дублікати. Раніше цей функціонал був доступний лише у сервісних центрах МВС.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що невдовзі такі ж послуги можна буде отримати і в ЦНАПі «Лівобережний», що в ТРЦ «Караван», у віддаленого адміністратора ЦНАП на вул. Воскресенській, 9 та в Прозорому офісі, що на проспекті Слобожанському, 8.

Усе зроблено так, аби дніпряни отримували ці послуги якомога швидко та комфортно. Уся процедура займає приблизно пів години, — розповів Дмитро Бойко, заступник начальника ЦНАП «Правобережний».

Крім того, через збільшення функціоналу ЦНАП «Правобережний» облаштовує нові приміщення, в яких невдовзі прийматимуть відвідувачів.

У нових приміщеннях буде облаштовано 9 робочих місць. Буде можливість скласти іспити на водійські права, для цього буде обладнана окрема кімната. Звісно, що буде врахована інклюзивність. Фактично ЦНАП буде розміщуватись на двох поверхах, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі ЦНАП, розташований в ТРЦ «NEO PLAZA», розширив перелік послуг: деталі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків: вартість для мешканців Дніпра.

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Новости Днепра про У Дніпрі ЦНАП, розташований в ТРЦ «NEO PLAZA», розширив перелік послуг: деталіУкраїнська

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