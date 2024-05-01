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“Туалетні піромани” добралися до скверу Усачова в Дніпрі

Сьогодні 14:38
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У Дніпрі спалили громадську вбиральню.

Новости Днепра про

Піромани, які підпалюють громадські, добралися до Дніпра. Днями невідомі вандали спалили біотуалет, який два роки тому встановили в сквері Усачова на лівому березі. Про це повідомляє телеграм-канал “Райончик”.

Тепер, мабуть, “верньомся к істокам”. Не було тут 50 років туалету, значить, і не треба, – коментують місцеві.

Сквер Усачова – зелена зона на лівому березі Дніпра, яка з’явилася кілька років тому, але вже стала улюбленим парком місцевих жителів. Після реконструкції тут, зокрема, встановили біотуалет. 

На фото, яке оприлюднили містяни, видно, що туалет сильно обгорів всередині. У коментарях припустили, що причиною займання стала недокурена цигарка, яку не загасили. Втім, люди все ж схиляються до думки, що пожежа була зумисною.

Дніпряни обурені діями невідомих вандалів, які зіпсували громадську вбиральню. Скоріш за все, знайти людей, які підпалили туалет буде важко. 

Нагадаємо, у Кривому Розі туалетні піромани знищили кілька вбиралень біля укриттів. 

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