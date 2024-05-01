Диплом не відображається у “Дії”: у МОН назвали причини і розповіли, як це виправити

Корисна інформація!

У березні у застосунку “Дія” з’явилися документи про освіту – дипломи і свідоцтва “підтягуються” автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак у деяких користувачів документи не відображаються.

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації пояснили, чому так трапляється і як діяти.

Чому не підтягується диплом в “Дії”?

1. Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в “Дії”.

У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між “Дією” та документом про освіту. Щоб виправити це, зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.

Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим посиланням, – радять у МОН.

2. У “Дії” відображено неповну чи некоректну інформацію.

Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.

3. Помилка в даті народження.

Тут є два варіанти: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту Державного підприємства “ІНФОРЕСУРС” ([email protected]) із накладанням КЕП.

4. Заклад освіти припинив діяльність.

У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.

Які документи про освіту є у “Дії”:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Проте у “Дії” не відображаються:

документи про наукові ступені та звання;

інформація про випускників військових закладів освіти;

дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;

документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні.

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