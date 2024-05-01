Диплом не відображається у “Дії”: у МОН назвали причини і розповіли, як це виправити

У березні у застосунку “Дія” з’явилися документи про освіту – дипломи і свідоцтва “підтягуються” автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак у деяких користувачів документи не відображаються.
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації пояснили, чому так трапляється і як діяти.
1. Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в “Дії”.
У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між “Дією” та документом про освіту. Щоб виправити це, зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.
Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим посиланням, – радять у МОН.
2. У “Дії” відображено неповну чи некоректну інформацію.
Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.
3. Помилка в даті народження.
Тут є два варіанти: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту Державного підприємства “ІНФОРЕСУРС” ([email protected]) із накладанням КЕП.
4. Заклад освіти припинив діяльність.
У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі стартував набір до перших класів: які документи необхідні.
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