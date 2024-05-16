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  • У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

Сьогодні 10:28
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У Дніпрі на набережній утворився кілометровий затор через ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

Зранку 16 травня, на Січеславській Набережній через ДТП утворився затор. 

Очевидці повідомляють, що на набережній зіткнулися Peugeot та Chevrolet. Попередньо, є постраждалі, на місці працювали медики, а також присутні патрульні. 

Нині біля Фестивального причалу утворився кілометровий затор в обидва боки дороги. 

Зверніть на це увагу, якщо збираєтесь їхати сюди. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)Українська

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