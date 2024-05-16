У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

Зранку 16 травня, на Січеславській Набережній через ДТП утворився затор.
Очевидці повідомляють, що на набережній зіткнулися Peugeot та Chevrolet. Попередньо, є постраждалі, на місці працювали медики, а також присутні патрульні.
Нині біля Фестивального причалу утворився кілометровий затор в обидва боки дороги.
Зверніть на це увагу, якщо збираєтесь їхати сюди.
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Завдяки програмі реімбурсації “Доступні ліки” українці можуть отримувати необхідні ліки…
Раніше цей функціонал був доступний лише у сервісних центрах МВС.
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Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.