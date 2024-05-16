У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

У Дніпрі на набережній утворився кілометровий затор через ДТП.

Зранку 16 травня, на Січеславській Набережній через ДТП утворився затор.

Очевидці повідомляють, що на набережній зіткнулися Peugeot та Chevrolet. Попередньо, є постраждалі, на місці працювали медики, а також присутні патрульні.

Нині біля Фестивального причалу утворився кілометровий затор в обидва боки дороги.

Зверніть на це увагу, якщо збираєтесь їхати сюди.

Читайте також:

Українська

Автор: