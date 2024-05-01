600 км від рідного дому: 17-річний підліток втік від батьків, бо знайшов роботу в Дніпрі

У Дніпрі відшукали хлопця із Житомира, який без дозволу батьків поїхав за 600 км від дому, аби влаштуватися на роботу.

17-річний юнак із Житомира приїхав до Дніпра, бо тут йому запропонували роботу.

Хлопець, не сповістивши про свої наміри батьків, пішов дому. Коли рідні виявили відсутність юнака, звернулися до поліції. Мама в розмові з правоохоронцями припустила, що її зниклий син може бути в іншій області.

Поліціянти оголосили юнака у розшук та згодом знайшли його за 600 км від дому. Виявилося, що хлопець приїхав до Дніпра, і залишився тут працювати, не спитавши дозволу і не сповістивши при цьому нікого зі своїх близьких.

Житомирські правоохоронці, з допомогою своїх дніпровських колег, повернули підлітка, який прагнув до самостійного життя, додому.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли зниклих дівчат, які втекли в сусідню область, аби знайти роботу в “мегаполісі”.

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