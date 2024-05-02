Зеленский назначил нового начальника Управления СБУ в Днепропетровской области: что о нем известно

Об этом говорится в указе президента.
Отметим, областная СБУ была без руководителя с 7 февраля 2023 года, когда Зеленский снял с этой должности Сергея Лысака, он тогда возглавил Днепропетровскую областную военную администрацию.
С 16 января 2021 года до 1 мая 2024 года Дмитрий Неведров возглавлял Управление СБУ в Николаевской области (исполнял обязанности — с ноября 2020 года). Еще раньше Неведров был начальником транспортного управления в составе главного Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.
Неведров в 2020 году защитил научную диссертацию. 24 августа 2022 года Зеленский присвоил тогда еще полковнику Дмитрию Неведрову звание бригадного генерала.
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