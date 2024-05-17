Погибла женщина, еще несколько человек спасли: в Днепре горел храм

В Днепре тушили пожар в храме.

В пятницу, 17 мая, появились сообщения о пожаре на территории Свято-Покровского храма УПЦ МП, что на улице Воспоминаний в Самарском районе Днепра.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел в жилом доме на территории храма. Пламя охватило кровлю здания, находящегося рядом с церковью, на общей площади 300 м. кв.

До приезда спасателей спасли 68-летнюю женщину.

Еще одну 64-летнюю женщину из задымленного помещения на носилках вынесли спасатели. Она была без сознания, медики пытались спасти пострадавшую, но реанимировать ее не удалось.

Также из окна второго этажа с помощью автолестницы чрезвычайники спасли 73-летнего мужчину.

Пожар уже ликвидировали.

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