Погибла женщина, еще несколько человек спасли: в Днепре горел храм

В пятницу, 17 мая, появились сообщения о пожаре на территории Свято-Покровского храма УПЦ МП, что на улице Воспоминаний в Самарском районе Днепра.
Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел в жилом доме на территории храма. Пламя охватило кровлю здания, находящегося рядом с церковью, на общей площади 300 м. кв.
До приезда спасателей спасли 68-летнюю женщину.
Еще одну 64-летнюю женщину из задымленного помещения на носилках вынесли спасатели. Она была без сознания, медики пытались спасти пострадавшую, но реанимировать ее не удалось.
Также из окна второго этажа с помощью автолестницы чрезвычайники спасли 73-летнего мужчину.
Пожар уже ликвидировали.
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