В Днепре рассказали, как сейчас вывезти ребенка за границу

В Департаменте правового обеспечения Днепровского горсовета рассказали, как пересечь границу с ребенком и что для этого нужно.
Как ребенок может уехать из Украины
Выехать за пределы Украины дети, не достигшие 16 лет, могут в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя для этого не требуется.
В Департаменте правового обеспечения отметили, что если ребенка сопровождает мужчина, он должен быть освобожден от военной службы и мобилизации и иметь подтверждающие документы.
Какие документы нужно иметь ребенку, чтобы пересечь границу
Паспорт гражданина Украины либо свидетельство о рождении, либо другие документы, содержащие сведения о ребенке, на основании которых Государственная пограничная разрешит пересечение границы.
По прибытии в страну окончательного пребывания сопровождающие детей лица обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины. Это необходимо для постановки их на временный консульский учет.
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