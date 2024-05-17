В Днепре рассказали, как сейчас вывезти ребенка за границу

В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и обстрелы. Поэтому вопрос вывоза детей за границу для родителей остается актуальным.

В Департаменте правового обеспечения Днепровского горсовета рассказали, как пересечь границу с ребенком и что для этого нужно.

Как ребенок может уехать из Украины

Выехать за пределы Украины дети, не достигшие 16 лет, могут в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя для этого не требуется.

В Департаменте правового обеспечения отметили, что если ребенка сопровождает мужчина, он должен быть освобожден от военной службы и мобилизации и иметь подтверждающие документы.

Какие документы нужно иметь ребенку, чтобы пересечь границу

Паспорт гражданина Украины либо свидетельство о рождении, либо другие документы, содержащие сведения о ребенке, на основании которых Государственная пограничная разрешит пересечение границы.

По прибытии в страну окончательного пребывания сопровождающие детей лица обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины. Это необходимо для постановки их на временный консульский учет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: