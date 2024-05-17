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В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)

Сегодня 10:30
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На Днепропетровщине появилась улица-вышиванка.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)

В Желтых Водах на Днепропетровщине в местном парке на одной из аллей нарисовали вышиванку. Это сделали студенты и преподаватели Бахмутского педагогического профессионального колледжа во время патриотической стрит-арт акции «Вышиванка-код нации», говорится в сообщении в Facebook-странице «Подслушано в Желтых Водах».

Отныне в парке Славы на центральной аллее от улицы Героев Украины до памятника славным казакам есть огромная «вышиванка», которую раскрасили участники акции.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)

Напомним, в Днепре ко Дню вышиванки одели памятник Шевченко в вышитый жупан. Также по улицам города ездило патрульное авто украшенное вышивкой.

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Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)Українська Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)Русский

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