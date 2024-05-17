В Днепре некоторые трамваи приостановят движение на два дня

В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.

В эти выходные, 18 и 19 мая, будут внесены изменения в работу электротранспорта. В частности:

— трамваи №12 будут курсировать по ул. Игоря Сикорского, без заезда на завод Металлоизделий;

— трамваи №16 приостановят движение.

В то же время будет увеличено количество троллейбусов по маршрутам №8, №9.

Это связано с выполнением ремонта трамвайного пути по ул. Михаила Грушевского.

Кроме этого, продолжаются отключения света, поэтому некоторые троллейбусы/трамваи могут приостанавливать движение в пиковые часы – утром до 10 часов и вечером с 18 часов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: