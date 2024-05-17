В Днепре некоторые трамваи приостановят движение на два дня

В эти выходные, 18 и 19 мая, будут внесены изменения в работу электротранспорта. В частности:
— трамваи №12 будут курсировать по ул. Игоря Сикорского, без заезда на завод Металлоизделий;
— трамваи №16 приостановят движение.
В то же время будет увеличено количество троллейбусов по маршрутам №8, №9.
Это связано с выполнением ремонта трамвайного пути по ул. Михаила Грушевского.
Кроме этого, продолжаются отключения света, поэтому некоторые троллейбусы/трамваи могут приостанавливать движение в пиковые часы – утром до 10 часов и вечером с 18 часов.
Читайте также:
Автор:
В Днепре произошел пожар на территории храма.
Этот продукт имеет очень низкую калорийность!
Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и…
Пока живем с графиками отключений.
В Днепре произошел пожар на территории храма.
Этот продукт имеет очень низкую калорийность!
На Днепропетровщине появилась улица-вышиванка.
Хорошего дня, друзья!
Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы.
Криворожец избил товарища, потому что тот заблокировал его номер.
Пока живем с графиками отключений.
Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта.
В Днепре из-за ограничения потребления электроэнергии некоторые троллейбусы изменили схему движения.
В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!