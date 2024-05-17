В Кривом Роге в ДТП пострадал ребенок: мальчик в больнице

По предварительной информации, водитель Chery двигался со стороны Василевского до мкрн Горняцкий по главной дороге. В это время Renault выезжал из заправки в направлении Василевского и не пропустил легковушку. В результате авто столкнулись. Из-за удара оба автомобиля повреждены.
Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».
Известно, что в машине Renault в момент аварии находился 5-летний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в больницу.
На месте ДТП работают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые трамваи приостановят движение на два дня.
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