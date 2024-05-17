Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации

Закон о повышении штрафов за нарушение военного учета вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 18 мая. Штраф могут назначать и заочно. Во время военного положения он составит от 17 000 до 25 500 гривен.
Об этом говорится в карточке законопроекта №10379.
Напомним, 14 мая глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, которым парламент ввел штраф за нарушение законодательства о мобилизации в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.
Раньше мы писали, что в Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации.
Читайте также:
Автор:
Сегодня во многих странах мира отмечается День рождения интернета. Эта…
В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: Chery и Renault. В…
В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и…
В Днепре тушили пожар в храме.
Сегодня во многих странах мира отмечается День рождения интернета. Эта технологи изменила жизнь многих людей, помогла сделать кучу открытий и создала новые профессии. День 17 мая выбран не случайно, именно тогда, в 1991 году был принят единый стандарт World Wide…
В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: Chery и Renault. В ДТП пострадал 5-летний мальчик.
В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и обстрелы. Поэтому вопрос вывоза детей за границу для родителей остается актуальным.
В Кривом Роге в Днепропетровской области 17 мая могут раздаваться взрывы.
В Днепре тушили пожар в храме.
В Днепре снова перешли на аварийное отключение света. В городе уже несколько дней подряд свет бытовым потребителям отключают на несколько часов. Узнать график таких отключений сложно, часто сайт ДТЕК не работает.
Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это обусловлено разными причинами.
В Украине хотят убрать уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.
В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.
В Днепре произошел пожар на территории храма.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!