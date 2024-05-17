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Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации

Сегодня 14:49
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Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение военного учета.

Новости Днепра про Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации

Закон о повышении штрафов за нарушение военного учета вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 18 мая. Штраф могут назначать и заочно. Во время военного положения он составит от 17 000 до 25 500 гривен.

Об этом говорится в карточке законопроекта №10379.

Напомним, 14 мая глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, которым парламент ввел штраф за нарушение законодательства о мобилизации в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

Раньше мы писали, что в Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации.

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