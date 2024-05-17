Как выглядели интернет-клубы в Днепре в конце 1990-х: темные комнаты и играющие школьники

Сегодня во многих странах мира отмечается День рождения интернета. Эта технологи изменила жизнь многих людей, помогла сделать кучу открытий и создала новые профессии. День 17 мая выбран не случайно, именно тогда, в 1991 году был принят единый стандарт World Wide Web.

В середине 1990-х и начале 2000-х для многих жителей Днепра интернет был доступен только в клубах. Сюда приходили пообщаться в «аське», полистать страницы браузера и поиграть в игры по сети.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели интернет-клубы в эпоху их рассвета.

Компьютерные клубы находились как правило в полуподвальных помещениях, на них часто не было вывесок, но любители игр знали куда идти и так.

Из себя клубы предоставляли полутемные помещения, где было большое количество столов с компьютерами. Возле каждого монитора лежали огромные наушники. Каждый из посетителей сидел в наушниках, не издавал ни звука и все его внимание было обращено на экран, где он играл.

В некоторых клубах было два зала – один большой, где было много людей и иногда бывало шумно и второй чуть меньше, где людей также было меньше и не было столько шума. Такой зал считался «вип-залом», час игры тут стоил дороже, но зато техника была чуть лучше. Администратор встречал посетителей за стойкой у входа, брал деньги за игру и называл номер компьютера, которым мог пользоваться клиент. За 15 минут до окончания оплаченного времени у клиента на мониторе появлялась надпись, что через несколько минут сеанс будет завершен. В таком случае у клиента была возможность оплатить еще время или завершить все дела в сети к заданному времени.

После окончания оплаченного времени компьютер выключался и таким образом клиент понимал, что его время вышло.

Иногда любители игр излишне эмоционально реагировали на свой проигрыш или окончания оплаченного времени и тогда администратор применял «тревожную кнопку». В клуб тут же приходили охранники и эмоциональный посетитель успокаивался.

Чаще всего посетителями таких клубов были школьники и студенты.

«У нас на жилмассиве такой клуб был прямо в подвале школы. Там постоянно находился мой одноклассник. Чтобы забрать его с клуба и привести на уроки вызывали даже его маму в школу. У него была зависимость от игр. Когда он не играл – он просто смотрел, как играют другие. Когда учителям удавалось вытащить, причем в буквальном смысле его вытаскивали за руки, с клуба, он сидел на уроках и устраивал истерики, кричал. Это был где-то 2001 год», — вспоминает жительница Днепра Тамара Катериченко. Клубы работали круглосуточно.

Иногда приходилось стоять в очереди, ждать пока освободится компьютер, так как они все были заняты.

Со временем у людей появились домашние компьютеры с выходом в интернет, большая часть клубов закрылась.

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