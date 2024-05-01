Биг-Мак на заправке? McDonald’s может появиться возле АЗС Днепра и области

В Днепре и области у АЗС могут появиться рестораны McDonald's.

Новые рестораны McDonald’s могут появиться возле украинских АЗС. Такой анонс озвучил директор по развитию McDonald’s в Украине Виталий Стефурак в интервью «Интерфакс-Украина».

В Украине уже есть первый McDonald’s неподалеку от заправочной станции. Ресторан открыли летом 2023 года возле автотрассы, рядом с Житомиром, на М-06 Киев-Чоп на АЗС WOG.

В будущем такая коллаборация ресторанов и заправок может появиться в областных центрах, городах-миллионниках или на территории их агломерации – в пригороде. Так что вполне возможно, что когда-то McDonald’s будут возле АЗС в Днепре или области.

Стефурак говорит, что McDonald’s не хочет конкурировать с АЗС, а наоборот — определенным образом сотрудничать вместе.

В определенной точке на трассе формируется весь требуемый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей, – пояснил представитель компании.

Локации для ресторанов будут выбирать исходя из места расположения АЗС, а не наличия договоренности или эксклюзивного права работы с McDonald’s.

Сроков, когда рестораны появятся в Днепре или других городах – нет. Однако сейчас продолжается строительство заведения рядом с заправочной станцией ОККО в Одессе, но этот ресторан будет расположен в городе, а не на трассе.

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