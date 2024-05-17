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В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полиции

Сегодня 09:53
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Если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните "101" или "102"!
Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полиции

Фото условное.

В Днепре на Слобожанском проспекте горожане нашли гранату. На место сразу вызвали правоохранителей. Отмечается, что, предварительно, это была граната Ф-1.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что информация зафиксирована, на месте правоохранители изъяли пустой корпус гранаты.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах.

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Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полицииРусский

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