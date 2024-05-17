В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

В Раде хотят смягчить наказание за уклонение от мобилизации. Нардепы предлагают ввести штрафы, либо общественные работы, либо в некоторых случаях ограничение свободы, но на меньший срок.
Об этом говорится в законопроекте №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Проектом закона №11260 предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины об установлении наказаний для уклоняющихся от мобилизации людей. Таких граждан предлагают не садить в тюрьму, а назначать для них штрафы.
Инициаторы законопроекта вместо лишения свободы людей на срок от 3 до 5 лет предлагают применять к ним следующие санкции:
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