В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

В Украине хотят убрать уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

В Раде хотят смягчить наказание за уклонение от мобилизации. Нардепы предлагают ввести штрафы, либо общественные работы, либо в некоторых случаях ограничение свободы, но на меньший срок.

Об этом говорится в законопроекте №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Проектом закона №11260 предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины об установлении наказаний для уклоняющихся от мобилизации людей. Таких граждан предлагают не садить в тюрьму, а назначать для них штрафы.

Инициаторы законопроекта вместо лишения свободы людей на срок от 3 до 5 лет предлагают применять к ним следующие санкции:

штраф в размере от 51 тыс. до 85 тыс. грн.,

общественные работы на срок от 160 до 240 часов,

или ограничение свободы до 2 лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: