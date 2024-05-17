Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

Сегодня 12:29
просмотров

В Украине хотят убрать уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Новости Днепра про В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

В Раде хотят смягчить наказание за уклонение от мобилизации. Нардепы предлагают ввести штрафы, либо общественные работы, либо в некоторых случаях ограничение свободы, но на меньший срок.

Об этом говорится в законопроекте №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Новости Днепра про В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документ

Проектом закона №11260 предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины об установлении наказаний для уклоняющихся от мобилизации людей. Таких граждан предлагают не садить в тюрьму, а назначать для них штрафы.

Инициаторы законопроекта вместо лишения свободы людей на срок от 3 до 5 лет предлагают применять к ним следующие санкции:

  • штраф в размере от 51 тыс. до 85 тыс. грн.,
  • общественные работы на срок от 160 до 240 часов,
  • или ограничение свободы до 2 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документУкраїнська Новости Днепра про В Раде предлагают не арестовывать людей, уклоняющихся от мобилизации: появился документРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Днепра: «У меня скоро остановится городской транспорт и некому будет работать на водоканалах»
    Новости Днепра
    Вчера 21:49
    Мэр Днепра: «У меня скоро остановится городской транспорт и некому будет работать на водоканалах»

    Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и…

    За явку работников в ТЦК после 18 мая отвечает руководитель предприятия
    Новости Украины
    15.05.2024 22:06
    За явку работников в ТЦК после 18 мая отвечает руководитель предприятия

    За явку работников в ТЦК будет отвечать их работодатель.

    Абитуриентов могут не зачислить в университет без документов с «военкомата»: что нужно знать
    Новости Украины
    13.05.2024 12:16
    Абитуриентов могут не зачислить в университет без документов с «военкомата»: что нужно знать

    Абитуриентов могут не принять в университет со старым военным билетом.

    В Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации
    Новости Украины
    09.05.2024 11:37
    В Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации

    Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в…

    Последние новости

    В Днепре рассказали, как сейчас вывезти ребенка за границу
    В Днепре рассказали, как сейчас вывезти ребенка за границу

    В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и обстрелы. Поэтому вопрос вывоза детей за границу для родителей остается актуальным.

    Сегодня 13:10
    4
    просмотров
    В Кривом Роге предупредили о промышленном взрыве
    В Кривом Роге предупредили о промышленном взрыве

    В Кривом Роге в Днепропетровской области 17 мая могут раздаваться взрывы.

    Сегодня 13:09
    1
    просмотров
    Погибла женщина, еще несколько человек спасли: в Днепре горел храм
    Погибла женщина, еще несколько человек спасли: в Днепре горел храм

    В Днепре тушили пожар в храме.

    Сегодня 12:54
    4
    просмотров
    Где можно узнать графики отключения света в Днепре
    Где можно узнать графики отключения света в Днепре

    В Днепре снова перешли на аварийное отключение света. В городе уже несколько дней подряд свет бытовым потребителям отключают на несколько часов. Узнать график таких отключений сложно, часто сайт ДТЕК не работает.

    Сегодня 12:43
    11
    просмотров
    В Днепропетровской области закрывают цирки: причины
    В Днепропетровской области закрывают цирки: причины

    Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это обусловлено разными причинами.

    Сегодня 12:33
    7
    просмотров
    В Днепре некоторые трамваи приостановят движение на два дня
    В Днепре некоторые трамваи приостановят движение на два дня

    В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.

    Сегодня 12:00
    7
    просмотров
    Внутри могут быть люди: в Днепре загорелись здания на территории церкви
    Внутри могут быть люди: в Днепре загорелись здания на территории церкви

    В Днепре произошел пожар на территории храма.

    Сегодня 11:08
    8
    просмотров
    Где в Днепре продают самую дешевую редиску: обзор цен
    Где в Днепре продают самую дешевую редиску: обзор цен

    Этот продукт имеет очень низкую калорийность!

    Сегодня 10:55
    3
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)
    В городе на Днепропетровщине появилась улица-вышиванка (ФОТО)

    На Днепропетровщине появилась улица-вышиванка.

    Сегодня 10:30
    0
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полиции
    В Днепре на Слобожанском проспекте нашли гранату: комментарий полиции

    Если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните "101" или "102"!

    Сегодня 09:53
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх