В Днепропетровской области закрывают цирки: причины

Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это обусловлено разными причинами.

Как рассказал генеральный директор Криворожского государственного цирка Игорь Хлебосолов, в Кривом Роге цирк закрывают из-за частых воздушных тревог. Ведь держать зрителей несколько часов в укрытии — неправильно.

«В последнее время усложнилась ситуация на фронте, участились воздушные тревоги, особенно в выходные дни. Держать зрителей по несколько часов в укрытии, даже таком капитальном, как в цирке – это неправильно. Мы не имеем права работать во время воздушной тревоги, заботимся о безопасности зрителей и артистов, поэтому приостанавливаем работу цирка», – сказал Игорь Хлебосолов в комментарии изданию Кривбасс.

Он сообщил, что такое решение было принято на заседании Совета директоров цирковых предприятий. Как только ситуация будет стабилизирована, Криворожский государственный цирк снова заработает. Поэтому приобретенные билеты будут действительны.

Игорь Хлебосолов также добавил, что со следующей недели закрывают программу представлений в Днепровском цирке. Поэтому в сети появилось много фейковых сообщений о полном закрытии учреждения.

Но администрация цирка в Днепре сообщила, что заведение будет продолжать работу. В конце мая цирк уйдет на запланированные каникулы и возобновит свою работу после перерыва, как это было каждый год.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: