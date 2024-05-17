Где можно узнать графики отключения света в Днепре

В Днепре снова перешли на аварийное отключение света. В городе уже несколько дней подряд свет бытовым потребителям отключают на несколько часов. Узнать график таких отключений сложно, часто сайт ДТЕК не работает.

Журналисты dnepr.info узнали, где еще можно посмотреть график отключения света.

В Днепре потребителей, как и зимой 2022-2023 годов поделили на несколько групп. В зависимости от необходимости отключают какую-то одну из них. Узнать, в какой группе находится тот или иной дом можно на сайте ДТЕК или Yasno.

Для этого нужно либо сразу ввести в поисковик «ДТЕК Днепр» или «Yasno. Днепр» либо же на всеукраинском сайте выбрать город и в открывшемся окне указать улицу и номер дома. Также для этого можно воспользоваться чат-ботами ДТЕКа и Yasno.

Если номера дома нет в списке или график не совпадает – об этом нужно сообщить поставщику. Сделать это можно в соцсетях — написав сообщение, или позвонив по номеру горячей линии (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 или 0 800 301 497. Как отмечено на сайте, на общие вопросы все операторы колл-центров отвечают с 8 утра и до 17 вечера, а по вопросам отключения электроэнергии – в любое время.

Чаще всего причина может быть в том, что ваш дом либо часть дома принадлежат к другой группе и в графике это не отображено. Полную информацию по отключениям в компании предоставят после того, как узнают точный адрес и номер расчетного счета.

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