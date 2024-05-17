Где можно узнать графики отключения света в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, где еще можно посмотреть график отключения света.
В Днепре потребителей, как и зимой 2022-2023 годов поделили на несколько групп. В зависимости от необходимости отключают какую-то одну из них. Узнать, в какой группе находится тот или иной дом можно на сайте ДТЕК или Yasno.
Для этого нужно либо сразу ввести в поисковик «ДТЕК Днепр» или «Yasno. Днепр» либо же на всеукраинском сайте выбрать город и в открывшемся окне указать улицу и номер дома. Также для этого можно воспользоваться чат-ботами ДТЕКа и Yasno.
Если номера дома нет в списке или график не совпадает – об этом нужно сообщить поставщику. Сделать это можно в соцсетях — написав сообщение, или позвонив по номеру горячей линии (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 или 0 800 301 497. Как отмечено на сайте, на общие вопросы все операторы колл-центров отвечают с 8 утра и до 17 вечера, а по вопросам отключения электроэнергии – в любое время.
Чаще всего причина может быть в том, что ваш дом либо часть дома принадлежат к другой группе и в графике это не отображено. Полную информацию по отключениям в компании предоставят после того, как узнают точный адрес и номер расчетного счета.
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