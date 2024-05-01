Біг-Мак на заправці? McDonald’s може з’явитися біля АЗС Дніпра та області

Нові ресторани McDonald’s можуть з’явитися біля українських АЗС. Такий анонс озвучив директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
В Україні вже є перший McDonald’s неподалік заправної станції. Ресторан відкрили влітку 2023 біля автотраси, поруч із Житомиром, на М-06 Київ-Чоп, поруч із АЗС WOG.
У майбутньому така колаборація ресторанів та заправок може з’явитися в обласних центрах, містах-мільйонниках або на території їхньої агломерації – у передмісті. Тож цілком можливо, що колись McDonald’s будуть біля АЗС у Дніпрі або області.
Стефурак каже, що McDonald’s не хоче конкурувати з АЗС, а навпаки – певним чином співпрацювати разом.
У певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів, – пояснив представник компанії.
Локації для ресторанів вибиратимуть виходячи з місця розташування АЗС, а не наявності домовленості чи ексклюзивного права роботи з McDonald’s.
Термінів, коли ресторани з’являться в Дніпрі чи інших містах – немає. Однак наразі триває будівництво закладу поруч із заправною станцією ОККО в Одесі, але цей ресторан буде розташований у місті, а не на трасі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі розкрили таємницю одного із старовинних будинків в центрі…
У Дніпрі пішов з життя відомий вчений.
Змія, яка переповзала дорогу, спровокувала невеликий затор на проспекті Науки.
Вже за кілька днів настане Великдень, багато хто захоче піти…