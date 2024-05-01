Біг-Мак на заправці? McDonald’s може з’явитися біля АЗС Дніпра та області

У Дніпрі та області біля АЗС можуть з'явитися ресторани McDonald’s.

Нові ресторани McDonald’s можуть з’явитися біля українських АЗС. Такий анонс озвучив директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

В Україні вже є перший McDonald’s неподалік заправної станції. Ресторан відкрили влітку 2023 біля автотраси, поруч із Житомиром, на М-06 Київ-Чоп, поруч із АЗС WOG.

У майбутньому така колаборація ресторанів та заправок може з’явитися в обласних центрах, містах-мільйонниках або на території їхньої агломерації – у передмісті. Тож цілком можливо, що колись McDonald’s будуть біля АЗС у Дніпрі або області.

Стефурак каже, що McDonald’s не хоче конкурувати з АЗС, а навпаки – певним чином співпрацювати разом.

У певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів, – пояснив представник компанії.

Локації для ресторанів вибиратимуть виходячи з місця розташування АЗС, а не наявності домовленості чи ексклюзивного права роботи з McDonald’s.

Термінів, коли ресторани з’являться в Дніпрі чи інших містах – немає. Однак наразі триває будівництво закладу поруч із заправною станцією ОККО в Одесі, але цей ресторан буде розташований у місті, а не на трасі.

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