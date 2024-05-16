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  • У Кривому Розі хочуть витратити мільйон на нове оформлення для тролейбусів

У Кривому Розі хочуть витратити мільйон на нове оформлення для тролейбусів

Сьогодні 13:35
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині планують витратити мільйон гривень, аби обклеїти тролейбуси фірмовими наліпками.

Новости Днепра про У Кривому Розі хочуть витратити мільйон на нове оформлення для тролейбусів

КП “Міський тролейбус” Криворізької міської ради витратить 1 млн гривень на оформлення тролейбусів у місті.

За результатами тендеру комунальне підприємство замовило ФОП Мезен Олег Володимирович оформлення кузовів і салонів рухомого складу за 1 млн грн, пише “Наші гроші“.

Підрядник, який виграв тендер, має демонтувати старе зовнішнє оформлення тролейбусів. Після цього виконавець повинен погодити макети і розміщення елементів із замовником. Далі виконати ультрафіолетовий друк на плівці Oracal із подальшим гарячим ламінуванням прозорим шаром плівки Oracal площею не більше 19 кв. м, плотерний поріз площею не більше 6 кв. м, контурну обрізку, а також підготовку і нанесення оформлення.

Якщо простими словами, то підрядник має замінити “наклейки”, якими оздоблені тролейбуси у Кривому Розі.

Усього переможець тендеру, з яким підписали договір, повинен виконати 45 послуг із дизайнерського оформлення кузовів та салонів автобусів і тролейбусів по 23 150 грн за послугу. Це 588 доларів за курсом НБУ на дату договору.

У червні 2023 року вже проводити оновлення оформлення кузовів і салонів, і тоді замовляли послуги ФОП Бараненко Сергій Олександрович по 13 100 грн, або 358 дол. В доларах це було на 39% дешевше від нинішньої ціни.

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