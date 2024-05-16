У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото

Деякі вулиці сучасного Дніпра раніше були засіяні кукурудзою.

Жителі Дніпра оприлюднили архівні фото з часів кукурудзяного “божевілля”, яке тривало у 1960-х роках, коли за наказом Хрущова територію України засаджували кукурудзою. Качани садили не тільки на полях, а й посеред міської забудови та біля шкіл.

За розповідями дніпрян, на початку 1960-х на розі вулиць Авіаційна та Орловська на пустирі біля школи №59 висадили поле кукурудзи. Світлинами поділилися у Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Початок 1960-х. Кут вулиць Авіаційна – Орловська. На пустирі перед СШ 59 було посаджено поле кукурудзи (за новими указами Генсека Микити Хрущова). Пізніше на цьому місці було збудовано дитячий садок. Фото з домашнього архіву Гребешкова Сергія Олексійовича. Фото та коментар Алла Кузнєцова, – йдеться у повідомленні.

На фото Олексій Герасимович – житель тодішнього Дніпропетровська.

Жителі Дніпра зазначають, що раніше це була околиця міста, а на пустирі розташовувався аеродром, звідки злітали літаки. Звідки й назва вулиць – Авіаційна та Повітрофлотська.

У 60-х маленькі поля кукурудзи були в різних районах Дніпра. Зокрема, на вулиці Давидова качанами була засіяна величезна ділянка землі, яка простягалася в бік проспекту Металургів. Що цікаво, місцевий магазин, який був поруч з полем, назвали Кукурудзник – ось таким було кукурудзяне “божевілля”.

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