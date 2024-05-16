Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото

Сьогодні 11:54
просмотров

Деякі вулиці сучасного Дніпра раніше були засіяні кукурудзою.

Новости Днепра про У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото

Жителі Дніпра оприлюднили архівні фото з часів кукурудзяного “божевілля”, яке тривало у 1960-х роках, коли за наказом Хрущова територію України засаджували кукурудзою. Качани садили не тільки на полях, а й посеред міської забудови та біля шкіл.

За розповідями дніпрян, на початку 1960-х на розі вулиць Авіаційна та Орловська на пустирі біля школи №59 висадили поле кукурудзи. Світлинами поділилися у Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Початок 1960-х. Кут вулиць Авіаційна – Орловська. На пустирі перед СШ 59 було посаджено поле кукурудзи (за новими указами Генсека Микити Хрущова). Пізніше на цьому місці було збудовано дитячий садок. Фото з домашнього архіву Гребешкова Сергія Олексійовича. Фото та коментар Алла Кузнєцова, – йдеться у повідомленні. 

На фото Олексій Герасимович – житель тодішнього Дніпропетровська.

Жителі Дніпра зазначають, що раніше це була околиця міста, а на пустирі розташовувався аеродром, звідки злітали літаки. Звідки й назва вулиць – Авіаційна та Повітрофлотська. 

У 60-х маленькі поля кукурудзи були в різних районах Дніпра. Зокрема, на вулиці Давидова качанами була засіяна величезна ділянка землі, яка простягалася в бік проспекту Металургів. Що цікаво, місцевий магазин, який був поруч з полем, назвали Кукурудзник – ось таким було кукурудзяне “божевілля”. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фотоУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:03
    У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах

    У Дніпрі знову перевіряли адмінбудівлі після повідомлень про їхнє мінування.

    Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Ціни ще кусаються: у Дніпрі вже можна купити молоді кабачки

    У супермаркетах та на ринках Дніпра вже розпочався сезон молодих…

    У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    У Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО)

    У Дніпрі на набережній утворився кілометровий затор через ДТП.

    Як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:13
    Як мешканці Дніпра можуть знайти аптеку, яка відпускає “Доступні ліки”

    Завдяки програмі реімбурсації “Доступні ліки” українці можуть отримувати необхідні ліки…

    Наверх