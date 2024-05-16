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  • Житель Кривого Рогу побив друга, бо той додав його до “чорного списку” на телефоні

Житель Кривого Рогу побив друга, бо той додав його до “чорного списку” на телефоні

Сьогодні 20:49
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Криворіжець побив товариша, бо той заблокував його номер.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу побив друга, бо той додав його до

Жителя Кривого Рогу судили за те, що він побив свого товариша.

Про це йдеться у вироку Довгинцівського суду Кривого Рогу.

У грудні 2023 року чоловік перебував вдома у своїх знайомих. В ході спілкування між ним та господарем виник словесний конфлікт, бо останній помістив номер телефону криворіжця в чорний список.

Чоловік образився, тому завдав декілька ударів в обличчя постраждалому. У потерпілого були зафіксовані легкі тілесні ушкодження.

В ході судового процесу обвинувачуваний повністю визнав свою вину. Його визнали винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України тапризначили покарання у вигляді штрафу розміром в 850 грн

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