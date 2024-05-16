Житель Кривого Рогу побив друга, бо той додав його до “чорного списку” на телефоні

Жителя Кривого Рогу судили за те, що він побив свого товариша.
Про це йдеться у вироку Довгинцівського суду Кривого Рогу.
У грудні 2023 року чоловік перебував вдома у своїх знайомих. В ході спілкування між ним та господарем виник словесний конфлікт, бо останній помістив номер телефону криворіжця в чорний список.
Чоловік образився, тому завдав декілька ударів в обличчя постраждалому. У потерпілого були зафіксовані легкі тілесні ушкодження.
В ході судового процесу обвинувачуваний повністю визнав свою вину. Його визнали винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України тапризначили покарання у вигляді штрафу розміром в 850 грн
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