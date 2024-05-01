У Дніпрі помер вчений та директор провідного інституту

У Дніпрі пішов з життя відомий вчений.

1 травня помер Олег Пилипенко – директор інституту технічної механіки НАН України та ДКАУ, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.

Сумну звістку повідомили на сайті установи, яку очолював Олег Вікторович.

Професору було 62 роки. Про причини смерті та час прощання з Олегом Пилипенко не повідомляється.

Світла пам’ять про Олега Вікторовича назавжди залишиться в наших серцях. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, колегам, друзям, – сказано в некролозі.

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