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  • Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали відеодоказ

Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали відеодоказ

Сьогодні 09:40
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Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

Новости Днепра про Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали відеодоказ

Підрозділи Головного управління розвідки України здобули докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили у ГУР.

Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони рф. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога, – йдеться у повідомленні.

Також представник ГУР Андрій Черняк розповів, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної  електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів ― цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу зс рф (колишнє «ґру»), – додали у розвідці.

Зазначається, що перелічені факти і докази ― це “чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки”.

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Новости Днепра про Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС: у ГУР показали відеодоказУкраїнська

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