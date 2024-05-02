В Днепровском районе горел лес

Как сообщили в ГСЧС, утром 2 мая спасателям сообщили о возгорании леса вблизи села Плавещина Петриковской поселковой территориальной общины Днепровского района.
Приехав на место инцидента, сотрудники ГСЧС установили, что в квартале урочища «Нижние плавные» Шульговского лесничества горит подстилка хвойного леса на площади 0,6 га.
В 12:38 пламя полностью погасили.
Напомним, ранее сообщалось о чрезвычайной пожарной опасности на территории Днепра и области с 1 по 3 мая. С 4 мая станет немного прохладнее, так что угроза возникновения природных пожаров тоже снизится.
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