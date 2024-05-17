Где в Днепре продают самую дешевую редиску: обзор цен

Этот продукт имеет очень низкую калорийность!

Редиска — это популярный сезонный овощ с острым пикантным вкусом. Многие украинцы едят его как самостоятельный продукт или добавляют в салаты. Редиска не особо богата минералами, зато в ней есть витамин С; витамины группы В; калий; антиоксиданты.

Мы решили узнать, где в Днепре продают самую дешевую редиску.

Так, в супермаркетах цены за килограмм почти одинаковые: в «АТБ» — 30,95 грн; в «Сильпо» — 31 грн; в «Варусе» — 39,90 грн.

На стихийных рынках цены колеблются от 20 до 50 грн за килограмм — все зависит от качества редиса.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже продают молодой картофель и молодые кабачки. Цены смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ!

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