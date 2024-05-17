Где в Днепре продают самую дешевую редиску: обзор цен

Редиска — это популярный сезонный овощ с острым пикантным вкусом. Многие украинцы едят его как самостоятельный продукт или добавляют в салаты. Редиска не особо богата минералами, зато в ней есть витамин С; витамины группы В; калий; антиоксиданты.
Мы решили узнать, где в Днепре продают самую дешевую редиску.
Так, в супермаркетах цены за килограмм почти одинаковые: в «АТБ» — 30,95 грн; в «Сильпо» — 31 грн; в «Варусе» — 39,90 грн.
На стихийных рынках цены колеблются от 20 до 50 грн за килограмм — все зависит от качества редиса.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже продают молодой картофель и молодые кабачки. Цены смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ!
Читайте также:
Автор:
В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.
В Днепре произошел пожар на территории храма.
Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и…
Пока живем с графиками отключений.
В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.
В Днепре произошел пожар на территории храма.
На Днепропетровщине появилась улица-вышиванка.
Хорошего дня, друзья!
Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы.
Криворожец избил товарища, потому что тот заблокировал его номер.
Пока живем с графиками отключений.
Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта.
В Днепре из-за ограничения потребления электроэнергии некоторые троллейбусы изменили схему движения.
В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!