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  • В Днепре заметили нетрезвого мужчину, который самостоятельно рисовал разметку «зебры» на дороге (ВИДЕО)

В Днепре заметили нетрезвого мужчину, который самостоятельно рисовал разметку «зебры» на дороге (ВИДЕО)

Сегодня 12:25
просмотров

На Парусе мужчина пытался нарисовать на дороге "зебру".

Новости Днепра про В Днепре заметили нетрезвого мужчину, который самостоятельно рисовал разметку

На днях на жилом массиве Парус местные стали очевидцами довольно странной ситуации. Человек, имевший признаки алкогольного опьянения, пытался нарисовать пешеходную «зебру». Причем на этом месте уже была дорожна разметка, хоть немного и нечеткая. 

Прохожие пытались остановить мужчину, на что он очень агрессивно реагировал.

Бухой мужик на жилом массиве Парус. Он пытался рисовать пешеходный переход на дороге и реагировал агрессивно на попытки остановить его, – рассказывают днепряне, распространившие видео в соцсетях.

Мотивы поведения мужчины неизвестны.

На записи видно, что мужчина в кепке в одной руке держит баллончик с краской, а в другой – что-то похожее на маленький топор. Также на дороге уже была одна свежая полоса разметки.

На другом видео можно увидеть, что мужчина обрисовывает МАФ, стоящий вдоль дороги. Прохожие пытались помешать незнакомцу с краской, но тот довольно агрессивно на них реагировал.

В какой-то момент между маляром-любителем и местными жителями началась потасовка, но вскоре все успокоилось и мужчина продолжил свою «работу». Чем все закончилось – не уточняется.

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