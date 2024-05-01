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Житель Днепра сдал телефон своей коллеги в ломбард

Сегодня 22:01
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Мужчина обокрал коллегу по работе.

Новости Днепра про Житель Днепра сдал телефон своей коллеги в ломбард

В Днепре задержан мужчина, который обокрал свою коллегу.

По материалам дела, преступление произошло в конце февраля на одном из предприятий в Самарском районе города. Днепрянин украл в мобильный телефон, который женщина оставила заряжать в кабинете. После этого, чтобы избавиться от доказательства и заработать немного денег, сдал гаджет в ломбард, а вырученное за него потратил на собственные нужды.

29 апреля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 185 УК Украины, санкции, предусматривающие наказание в виде лишения свободы, сроком от пяти до восьми лет.

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