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Какие документы нужно менять жителям Днепра при переименовании улицы: список

Сегодня 17:29
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Недавно в Днепре новые названия получили несколько десятков улиц. Теперь жители улиц с новыми названиями задаются вопросом: нужно ли им меня документы в связи с переименованием и как вносить с эти бумаги изменения.

Новости Днепра про Какие документы нужно менять жителям Днепра при переименовании улицы: список

Журналисты dnepr.info разбирались, какие и когда документы следует менять в этом случае.

Нужно ли менять паспорт

Действующий Закон Украины говорит о том, что жители переименованных улиц не обязаны менять паспорт в связи с переименованием улицы, где проживает человек. Но при смене паспорта (плановой, в случае его потери или изменения фамилии) изменения удут внесены автоматически.

Нужно ли менять документы на недвижимость

Если не планируете продавать квартиру или дом на переименованной улице – то документы на недвижимость менять не нужно. В данном случае документы со «старым» названием имеют такую же юридическую силу, как если бы в них было вписано новое название территории.

Но собственник недвижимости может обратиться в орган госрегистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Делать это нужно в случает продажи имущества или его дарения.

Нужно ли менять документы предпринимателям

А вот для юридического лица изменения название улицы по которой оно зарегистрировано обязательно. Предпринимателям нужно внести изменения в учредительные документы, изменить данные в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, изготовить новые печати и бланки, а также сообщить банку и контрагентам об изменении реквизитов в действующих договорах.

Изменения названия улицы на котором зарегистрировано юридическое лицо влечет за собой изменение местонахождения предприятия или учреждения. Но в Законе Украины ен прописано предельных сроков для изменения сведений. То есть предприниматель сам решает когда нужно регистрировать изменения.

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