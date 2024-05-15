Какие документы нужно менять жителям Днепра при переименовании улицы: список

Журналисты dnepr.info разбирались, какие и когда документы следует менять в этом случае.
Действующий Закон Украины говорит о том, что жители переименованных улиц не обязаны менять паспорт в связи с переименованием улицы, где проживает человек. Но при смене паспорта (плановой, в случае его потери или изменения фамилии) изменения удут внесены автоматически.
Если не планируете продавать квартиру или дом на переименованной улице – то документы на недвижимость менять не нужно. В данном случае документы со «старым» названием имеют такую же юридическую силу, как если бы в них было вписано новое название территории.
Но собственник недвижимости может обратиться в орган госрегистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Делать это нужно в случает продажи имущества или его дарения.
А вот для юридического лица изменения название улицы по которой оно зарегистрировано обязательно. Предпринимателям нужно внести изменения в учредительные документы, изменить данные в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, изготовить новые печати и бланки, а также сообщить банку и контрагентам об изменении реквизитов в действующих договорах.
Изменения названия улицы на котором зарегистрировано юридическое лицо влечет за собой изменение местонахождения предприятия или учреждения. Но в Законе Украины ен прописано предельных сроков для изменения сведений. То есть предприниматель сам решает когда нужно регистрировать изменения.
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