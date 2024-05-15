Заняли половину дороги: в Днепре на проспекте Яворницего из-за ДТП собирается пробка

На проспекте Яворницкого в Днепре собирается пробка из-за ДТП.

В среду, 15 мая, на проспекте Яворницкого не разминулись два легковых автомобиля.

По данным Ситуационного центра Днепра, усложнение дорожного движения наблюдается на перекрестке пр. Д. Яворницкого и ул. Половицкая в связи с ДТП. Затор собирается в сторону ул. Пастера по пр. Д. Яворницкого.

Предварительно – без пострадавших. На фото видно, что автомобили заняли две полосы пути.

Если едете в ту сторону – имейте в виду.

upd: в Ситуационном центре Днепра отметили, что автомобиль убрали с дороги, поэтому движение свободно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: