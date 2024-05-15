В Днепре в результате ракетной атаки погибли двое мужчин, есть разрушения: уточнены данные от ОВА

В Днепре из-за ракетного удара погибли двое мужчин.

В среду, 15 мая, в Днепре слышали взрыв. Позже выяснилось, что над городом сбили ракету.

В результате падения обломков ракеты погибли мужчины 48 и 51 года. Раненый 63-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, админздание, приют для животных, пяти- и двухэтажки. А еще – 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач, уточнил начальник ОВА Лысак.

Напомним, в Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных.

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