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В Днепре трамваи №12 и №16 завершат работу раньше

Сегодня 16:53
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В Днепре сегодня, 15 мая, трамваи №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Изменения в графике движения трамваев связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечении ул. Михаила Грушевского и ул. Барвенковской.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Последние отправления с окончательных остановок:

  • трамвай №12:
    – от пл. Старомостова в 20:22;
    — от завода Металлоизделий в 21:17.
  • трамвай №16:
    – от ул. Игоря Сикорского в 20:54;
    – от ул. Бориса Кротова в 21:25.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала.

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