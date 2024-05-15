В Днепре трамваи №12 и №16 завершат работу раньше

В Днепре сегодня, 15 мая, трамваи №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Изменения в графике движения трамваев связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечении ул. Михаила Грушевского и ул. Барвенковской.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Последние отправления с окончательных остановок:

трамвай №12:

– от пл. Старомостова в 20:22;

— от завода Металлоизделий в 21:17.

– от пл. Старомостова в 20:22; — от завода Металлоизделий в 21:17. трамвай №16:

– от ул. Игоря Сикорского в 20:54;

– от ул. Бориса Кротова в 21:25.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала.

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