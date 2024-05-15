В Днепре трамваи №12 и №16 завершат работу раньше

Изменения в графике движения трамваев связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечении ул. Михаила Грушевского и ул. Барвенковской.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Последние отправления с окончательных остановок:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала.
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