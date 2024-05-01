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Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард

Сьогодні 22:01
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Чоловік обікрав колегу по роботі.

Новости Днепра про Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард

У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав свою колегу.

За матеріалами справи, злочин стався наприкінці лютого на одному з підприємств в Самарському районі міста. Дніпрянин поцупив в мобільний телефон, який жінка залишила заряджати в кабінеті. Після цього, аби позбавитися доказу та заробити трохи грошей, здав гаджет в ломбард, а вторговане витратив на власні потреби. 

29 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, санкції, якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі, строком від п’яти до восьми років. 

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