Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард

У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав свою колегу.
За матеріалами справи, злочин стався наприкінці лютого на одному з підприємств в Самарському районі міста. Дніпрянин поцупив в мобільний телефон, який жінка залишила заряджати в кабінеті. Після цього, аби позбавитися доказу та заробити трохи грошей, здав гаджет в ломбард, а вторговане витратив на власні потреби.
29 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, санкції, якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі, строком від п’яти до восьми років.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі та області біля АЗС можуть з'явитися ресторани McDonald’s.
У Дніпрі розкрили таємницю одного із старовинних будинків в центрі…
У Дніпрі пішов з життя відомий вчений.
Змія, яка переповзала дорогу, спровокувала невеликий затор на проспекті Науки.