Житель Дніпра здав телефон своєї колеги в ломбард

Чоловік обікрав колегу по роботі.

У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав свою колегу.

За матеріалами справи, злочин стався наприкінці лютого на одному з підприємств в Самарському районі міста. Дніпрянин поцупив в мобільний телефон, який жінка залишила заряджати в кабінеті. Після цього, аби позбавитися доказу та заробити трохи грошей, здав гаджет в ломбард, а вторговане витратив на власні потреби.

29 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, санкції, якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі, строком від п’яти до восьми років.

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