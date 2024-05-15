В Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго

По информации Укрэнерго, по всей Украине ввели контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Они будут продолжаться до 22:00.
16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Облэнерго уже получили лимиты, а ориентировочные графики, по данным Укрэнерго, можно найти на сайтах компаний-поставщиков.
В Днепре ДТЭК и ЦЭК еще не сообщали о том, какие графики отключений будут действовать.
Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, — говорится в сообщении Укрэнерго
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